Show gratuito de Chitãozinho e Xororó reúne menos de 100 pessoas no Mato Grosso

Nas redes sociais, moradores reclamaram da falta de divulgação

Com expectativa de 30 mil pessoas, o show que a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó fez no último domingo (14/5) reuniu menos de 100 pessoas em Várzea Grande, no Mato Grosso.

Segundo os participantes, o show era gratuito e aconteceu no estacionamento do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) em comemoração ao aniversário de 150 anos da cidade.

O evento foi organizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso (AL-MT) em parceria com o Governo do Estado.

Nas redes sociais, muitos moradores reclamaram que não sabiam do show e culparam a organização do evento pela falta de divulgação.

A assessoria da Prefeitura de Várzea Grande informou, porém, que o show foi bem anunciado, inclusive em “vários veículos de comunicação da cidade” .