Show do cantor Daniel em Cuiabá é interrompido por princípio de incêndio

Show beneficente ocorria em casa de shows quando um curto-circuito em equipamento teria provocado fogo; cantor se manifestou nas redes sociais

Na madrugada deste domingo (9/4) o cantor sertanejo Daniel finalizava um show beneficente em Cuiabá quando um princípio de incêndio interrompeu a apresentação. O local foi esvaziado às pressas e ninguém se feriu, apesar do incidente.

A casa de shows Musiva informou, em uma nota publicada no Facebook, que o que causou as chamas foi um problema com um equipamento ao fundo do palco e que resolveram evacuar o local para garantir a segurança dos clientes. Eles afirmaram, ainda, que o problema foi pontual e controlado rapidamente e que os eventos futuros continuam confirmados.

Ao portal de notícias G1 local, o Corpo de Bombeiros de Cuiabá informou que foi acionado por volta das 2 horas, mas que ao chegar o princípio de incêndio já havia sido controlado. Além disso, o alvará da casa noturna está em dia e o local tem todos os requisitos e dispositivos de segurança, como extintores e saídas de emergência.

Em uma publicação no Facebook, o cantor lamentou o acidente mas afirmou que deve voltar a se encontrar num futuro próximo com o povo mato-grossense. Ele agradeceu ao público e lembrou que a renda do espetáculo será revertida para a Santa Casa e o Hospital do Câncer locais.

Um vídeo divulgado na internet mostra o momento em que o incêndio começou.

Abaixo, o pronunciamento do cantor sobre o incidente na íntegra: