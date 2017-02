Sheherazade ataca Camila Pitanga, Wagner Moura e outros atores: “Idiotas Inúteis”

Jornalista do SBT é mais uma vez alvo de polêmica por declarações controversas

Famosa por suas declarações controversas e extremamente conservadoras, a jornalista do SBT Rachel Sheherazade voltou a causa polêmica nesta semana após atacar diversos artistas em suas redes sociais.

A âncora do Jornal do SBT publicou uma imagem com fotos de Wagner Moura, Camila Pitanga, Bianca Comparato, Gregório Duvivier, Marcos Palmeira e Leandra Leal, junto a uma frase do ator americano Kevin Spacey, que diz que “a opinião de um ator sobre política não vale nada”. Para completar, Sheherazade também legendou a foto, chamando os artistas citados de “idiotas inúteis”.

Nos comentários, os seguidores da jornalista que gosta de opinar sobre tudo dividiram opiniões. Parte deles aplaudiu o ataque e outra preferiu atacar de volta.