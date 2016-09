Sexteto de cordas da Filarmônica de Goiás se apresenta no Centro Cultural da UFG

Entrada e gratuita e quem comparecer ganhará o primeiro CD da orquestra goiana

Neste domingo (4/9), será realizado um concerto de câmara ao som de obras de Dvorák e Brahms com o sexteto de cordas da Orquestra Filarmônica de Goiás. O espetáculo está marcado para as 11 horas, no Teatro do Centro Cultural da UFG (Praça Universitária). A entrada é gratuita.

O grupo é formado por Alessandro Borgomanero (Violino I), Thierry de Lucas (Violino II), Cleverson Cremer (Viola I), Marcos Origuella (Viola II) ,Emerson Nazário (Violoncelo I) e Jonathas Silva (Violoncelo II). No programa do espetáculo estão os clássicos Terzetto para dois Violinos e Viola, de Dvorák, e o Sexteto Nº1, de Brahms.

Quem comparecer à apresentação será presenteado com o 1º CD da Filarmônica, que contempla obras do compositor brasileiro Guerra-Peixe.

Serviço

Concerto de Câmara da Orquestra Filarmônica de Goiás

Data: 4 de setembro

Horário: 11 horas

Local: Teatro do Centro Cultural da UFG (Praça Universitária)

Entrada gratuita