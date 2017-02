Série da Record mostra as belezas da Chapada dos Veadeiros

Série “#partiuAltoParaíso” é composta por cinco reportagens começou a ser apresentada nesta segunda-feira (20)

Partindo de Alto Paraíso, uma equipe de jornalismo da RecordTV Goiás passou uma semana na Chapada dos Veadeiros — lugar considerado um dos mais bonitos do Estado — para registrar momentos junto à natureza.

Alto Paraíso, distante 230 quilômetros de Brasília e 460 de Goiânia, é famosa em todo o mundo pela espiritualidade, preservação ecológica, terapias alternativas e por sua beleza encantadora. A cidade oferece diferentes opções de gastronomia e lazer.

A série de cinco reportagens, que está no ar desde a última segunda-feira (20/2) foi nominada de “#partiuAltoParaíso” . O trabalho mostra o encantamento do Vale da Lua, o desafio de encarar uma tirolesa a quase 60 metros de altura, a simplicidade e luxo que convivem lado a lado nas pousadas da região, as belas cachoeiras e ainda os restaurantes, muitos com padrão internacional.

Localizada no nordeste goiano, a reserva da Chapada dos Veadeiros conquistou em 2001, o título de Patrimônio Natural da Humanidade, concedido pela Unesco. A série “#partiuAltoParaíso” teve produção de Renato Campos, reportagem de Revana Oliveira, imagens de Douglas Lopes e edição/pós produção da equipe de editores de imagens e texto da RecordTV Goiás.