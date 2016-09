A Justiça Federal do Paraná aceitou nesta terça-feira (20/9) a denúncia contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro no caso do tríplex no Guarujá.

Agora o ex-presidente vira réu e será julgado pelo juíz Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato.