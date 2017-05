“Ser contra a Reforma da Previdência é uma posição populista”, diz Thiago Peixoto

Para deputado, as reformas discutidas são necessárias para a recuperação econômica do país

O deputado federal Thiago Peixoto ( PSD-GO) afirmou, em entrevista ao Jornal Opção, que as reformas que estão sendo discutidas no cenário político, como a Reforma da Previdência, são necessárias e criticou quem se opões às novas medidas.

“Ser contra a Reforma da Previdência é uma posição demagoga e populista de quem está preocupado com a próxima eleição e não com a recuperação econômica do país”, disse.

Segundo ele, “a Reforma da Previdência vai acabar com os privilégios das aposentadorias milionárias e será um passo fundamental para a recuperação da economia e geração de empregos em nosso país”.

Para o deputado do PSD, as reformas não são questão de vontade, mas de necessidade. “É um remédio amargo, mas que temos que tomar”, concluiu.

Quando questionado sobre a análise do deputado federal Daniel Vilela (PMDB-GO), que afirmou que “Temer deveria retirar projeto da Reforma da Previdência”, Thiago Peixoto foi categórico: “Antes de falar que tem que retirar algo, ele deveria falar o que colocar no lugar”, finalizou.