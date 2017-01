Senador quer impedir cobrança de taxa por personal trainer em academias

Para Eduardo Amorim (PSC-SE), valor extra é injustificado, porque profissional apenas acompanha seu aluno, sem utilizar equipamentos do estabelecimento

Tramita no Senado Federal uma proposta do senador Eduardo Amorim (PSC-SE) para proibir que academias cobrem uma taxa extra por treinarem com personal trainer. Se aprovada, os estabelecimentos também não poderão cobrar o valor do próprio profissional.

Segundo o senador, a cobrança é injustificada porque o personal não utiliza os equipamentos, apenas assessora o aluno. “A nosso ver, tais cobranças são indevidas, configurando uma verdadeira dupla cobrança para que o aluno possa frequentar o espaço”, escreveu ele na justificativa do projeto.

O projeto estabelece ainda que, caso a academia descumpra o texto, terá que pagar multa de duas vezes o valor cobrado do aluno. Apesar de não poderem cobrar uma taxa extra, os estabelecimentos poderão barrar a entrada de professores que não fazem parte do seu quadro de funcionários.

Caso permita a entrada de um personal trainer que não faça parte da equipe da academia, o estabelecimento pode exigir seu registro profissional no Conselho Regional de Educação Física. Atualmente, a matéria está na Secretaria-Geral da Mesa, onde aguarda resposta para requerimento do senador Romário (PSB-RJ) que solicita audiência na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.

Em Goiânia, proposta parecida foi apresentada pelo vereador Anselmo Pereira (PMDB) na Câmara Municipal. Assim como a matéria do Senado, ele estabelece a necessidade de que o personal seja cadastrado previamente para poder assessorar e orientar seus alunos sem pagar taxas .