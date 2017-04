Senado aprova lei que tipifica crime de abuso de autoridade

Substitutivo do senador Roberto Requião (PMDB-PR) foi acatada por 54 votos favoráveis a 19 contrários. Veja principais pontos

O Plenário do Senado Federal aprovou, por 54 votos a favor e 19 contra, na noite desta quarta-feira (26/4), substitutivo do senador Roberto Requião (PMDB-PR) que tipifica o crime de abuso de autoridade. O projeto é uma alternativa a duas propostas anteriores, do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e de Renan Calheiros (PMDB-AL).

Muito polêmico, o texto teve duas mudança antes de ser aprovado. A primeira foi no artigo 3º, que previa, inicialmente, dois tipos de ação penal: pública incondicionada, sob responsabilidade exclusiva do Ministério Público; e privada, permitindo que qualquer um que se sentisse prejudicada entrasse na Justiça.

Com a alteração, a ação privada só será possível se o Ministério Público não apresentar ação penal dentro do prazo. Requião também suprimiu o termo “necessariamente razoável e fundamentada” do segundo parágrafo do artigo 1º, acatando crítica de outros parlamentares, que afirmavam ser subjetiva a expressão.

Um dos pontos mais polêmicos é o que trata da ação penal privada. Atualmente, a maioria dos crimes prevê ações penais públicas, ou seja, o Ministério Público pode apresentar a ação sem a vítima ou ofendido ter apresentado o pedido. Com a proposta, qualquer pessoa poderá ingressar com uma ação de abuso de autoridade contra um juiz, procurador ou policial, concorrendo com a ação pública.

O voto do relator tem como base os projetos de lei do Senado 280/2016, do senador Renan Calheiros (PMDB-AL); e 85/2017, de Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que reproduz sugestões entregues ao Legislativo no fim de março pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a partir de sugestões de procuradores.

Requião optou por considerar prejudicado o PLS 280/2016 e levar adiante o PLS 85/2017, por considerar este último mais adequado para o tratamento da matéria.

O texto abrange os crimes de abuso cometidos por agentes públicos em sentido amplo, incluindo militares, servidores públicos e pessoas a eles equiparadas, além de integrantes do Ministério Público e dos poderes Judiciário e Legislativo de todas as esferas da administração pública: federal, estadual, distrital e municipal.

O substitutivo de Requião estabelece mais de 30 tipos penais, punindo, por exemplo, o juiz que decretar prisão preventiva, busca e apreensão de menor ou outra medida de privação da liberdade em desconformidade com a lei. Também considera crime fotografar, filmar ou divulgar imagem de preso, internado, investigado, indiciado ou vítima em processo penal sem seu consentimento ou com autorização obtida mediante constrangimento ilegal.

A matéria, que foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça do Senado na manhã desta quarta (26), segue agora para votação da Câmara Federal e, posteriormente, sanção presidencial.

Hermenêutica

Um dos pontos mais polêmicos diz respeito ao chamado crime de hermenêutica, ou seja, punir o agente por divergência na interpretação da lei.

Requião afirmou que todo o tempo deixou claro que não permitiria que isso acontecesse, todavia tal ponto do projeto recebeu críticas e ele resolveu mudar a redação para deixar claro que, para a configuração do abuso, não basta a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas, sendo necessário que esteja presente o dolo de prejudicar, beneficiar ou satisfazer-se pessoalmente.

Veja as principais mudanças: