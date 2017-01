Semana será de muita chuva em Goiânia. Confira previsão

Ao menos até a próxima sexta (20), há possibilidade de tempestades a qualquer hora

A semana será de pancadas de chuva e trovoadas em Goiânia e região metropolitana. Previsão mostra tempo fechado na capital com possibilidade de tempestades todos os dias, ao menos até a próxima sexta-feira, dia 20 de janeiro.

As temperaturas máximas, ao longo da semana, não passam de 32ºC, e a mínima chega a 21ºC na segunda (16), terça (17) e sexta-feira (20). Os dias serão de sol, mas com bastante nuvens, podendo chover a qualquer hora do dia.

As informações são do site Climatempo e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).