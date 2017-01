“Sem interferência do governo, Jovair vai vencer eleição para Câmara”, diz deputado tucano

Para Célio Silveira, partidos não conseguirão definir votos de seus parlamentares. Ele afirmou ainda que candidatura do petebista tem muita força em Brasília

O deputado federal Célio Silveira (PSDB) afirmou, em entrevista ao Jornal Opção, que a candidatura de Jovair Arantes (PTB) à presidência da Câmara dos Deputados segue forte mesmo que algumas bancadas tenham declarado apoio ao atual ocupante do cargo, Rodrigo Maia (DEM). Segundo ele, os partidos não conseguirão determinar como votam seus membros, que preferem fazer sua própria opção.

“A candidatura do Jovair tem uma base muito forte, o deputado quer votar nele. Hoje não tem mais isso de líder de bancada determinar o voto, parlamentar vai pela sua cabeça”, declarou ele. Para Célio, a disputa não tem interferência, até porque, em conversas com deputados, muitos estariam garantindo que votarão em Jovair. “Sem interferência do governo, Jovair vai vencer eleição para Câmara”, continuou.

Para ele, Jovair é um bom candidato porque tem articulação e procura servir os companheiros. “Diferente do atual presidente”, alfinetou ele. Apesar de o presidente Michel Temer (PMDB) ter afirmado que não interferiria nas eleições da Câmara, seus aliados vêm atuando abertamente a favor de Maia, o que levou um grupo de deputados, que incluía Célio, a fazer uma reunião com ele nesta sexta-feira (27/1) para pedir isenção.

A reunião, no entanto, não tratou da viabilidade da candidatura de Maia, segundo Célio, porque o grupo acredita que quem deve decidir sobre a questão é a Justiça. A legalidade de Maia disputar é questionada, inclusive no STF, porque o regimento interno da Câmara dos Deputados proíbe a reeleição na mesma legislatura.