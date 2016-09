“Segurança não se faz à bala, mas investindo em todas as áreas”, diz Vanderlan

Candidato defendeu gestão em segurança primária, com investimentos em esporte, cultura, educação, emprego e renda, além de tecnologia e iluminação

O candidato a Prefeitura de Goiânia pela coligação Uma Nova Goiânia, Vanderlan Cardoso (PSB), se reuniu nesta terça-feira (6/9) com representantes dos setores de segurança pública, acompanhado do deputado federal e presidente regional do PRB, delegado João Campos. O candidato apresentou suas propostas para o setor e defendeu a importância da gestão na segurança primária e as parcerias como principais ações do município para combater a violência na capital.

“Acredito em desenvolvimento quando se investe em todas as áreas. Para melhorar a segurança, por exemplo, precisamos investir na segurança primária, que são os investimentos em esporte, cultura, educação, geração de emprego e renda, tecnologia, além de iluminação pública. O simples ato de deixar a cidade iluminada pode diminuir os índices de criminalidade em até 30%”, afirmou Vanderlan.

Durante sua gestão em Senador Canedo, Vanderlan reformulou a política de segurança do município. Quando assumiu como prefeito, conseguiu bater os índices de violência oferecendo um espaço adequado para as instalações da Polícia Civil e valorizou os profissionais que prestavam serviços ao município.

“Quando assumi a prefeitura, Senador Canedo era conhecida de ‘Senador Faz Medo’. Eu não aceitava administrar um município com este apelido. Investimos nas mais diversas áreas de prevenção a violência, tirando as crianças e jovens das ruas. Além disso, a Patrulha Rural e a Polícia Comunitária foram fundamentais para que a cidade vivesse um outro momento na segurança pública”.

Parcerias

Outro importante item do planejamento de Vanderlan para Goiânia é a busca de parcerias para ampliar a atuação do município na prevenção dos crimes. O candidato defende o diálogo com as polícias Militar e Civil para que estas instituições trabalhem em conjunto com a Guarda Municipal.

Com ampla experiência na área de ressocialização de dependentes químicos, Vanderlan vai ampliar as parcerias com as casas de recuperação que apresentam os melhores resultados de recuperação. O candidato pretende ampliar o apoio da prefeitura a estas instituições, agindo como um fiscalizador dos recursos investidos.