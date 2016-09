Segplan publica edital do concurso da Polícia Militar

Interessados podem efetuar inscrições a partir de 14 de setembro. Provas estão previstas para janeiro de 2017

Foi publicado no Diário Oficial desta terça-feira (6/9) o edital do concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás, da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária. A Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), por meio da Escola de Governo Henrique Santillo, divulgou as datas e detalhes sobre as provas para os cargos de Soldado de 3ª Classe e Cadete.

O interessados têm o prazo de 14 de setembro a 06 de novembro próximo para efetuarem suas inscrições. Serão oferecidas 2.500 vagas, sendo 2.420 para Soldado de 3ª Classe, com o subsídio de R$ 1.500,00, e outras 80 para Cadete, com salário de R$ 5.401,43.

As provas escritas estão programadas para os dias 15 de janeiro de 2017, para os candidatos ao cargo de Soldado de 3ª Classe, e no dia 22 de janeiro para Cadete. O resultado final do concurso será publicado no dia 31 de maio de 2017.

As inscrições serão feitas, via internet, pelo site www.funrio.org.br. O valor da taxa de inscrição será de R$ 110,00 para o cargo de Soldado de 3ª Classe e de R$ 140,00 para o cargo de Cadete. Os inscritos terão até o dia 09 de novembro de 2016 para efetuar o pagamento da respectiva taxa. A carga horária para os candidatos aprovados em qualquer um dos dois cargos será de 42 horas semanais.

Para concorrer a uma das 2.420 vagas para Soldado 3ª Classe o candidato tem de ter diploma ou certificado de conclusão de curso superior em qualquer área de conhecimento. Para uma das 80 vagas do cargo de Cadete os candidatos devem ter o diploma de bacharel em direito. Não haverá reserva de vagas para portadores de deficiência, em razão da incompatibilidade para o exercício das atribuições dos cargos.

A seleção dos candidatos, para os dois cargos, será realizada em quatro etapas, todas de caráter eliminatórios: prova objetiva e discursiva, teste de avaliação física, avaliação médica e psicológica e avaliação da vida pregressa e investigação social.

Os candidatos poderão fazer as provas objetivas e discursivas nas cidades de: Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Cidade de Goiás, Luziânia, Itumbiara, Iporá, Rio Verde, Catalão, Uruaçú, Formosa e Águas Lindas. Os aprovados prestarão serviços em todo o Estado de Goiás.

Para obter mais informações ou esclarecer dúvida, os candidatos deverão ler o edital na íntegra, site: portaldoservidor.go.gov.br

Além do concurso para a Polícia Militar, outros certames focados na Segurança Pública estão em andamento em Goiás. Na última quarta-feira (28/8) terminou o prazo de inscrições para a seleção de agentes e escrivães da Polícia Civil. Os candidatos que ainda não efetuaram o pagamento do boleto têm até o dia 20 de setembro para fazê-lo. Também estão previstos concursos para delegado da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Procon. (Com informações Segplan)