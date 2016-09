Seduce recebe propostas de OSs na próxima semana

Ao todo, 19 empresas estão aptas para apresentar projetos para assumir a gestão compartilhada de escolas da rede estadual de ensino

Larissa Quixabeira

de São Paulo

A Secretaria de Educação, Esporte e Lazer de Goiás (Seduce) recebe na próxima quarta-feira (21/9) os envelopes com as propostas das Organizações Sociais (OSs) referentes ao processo licitatório de seleção de uma OS para assumir a gestão compartilhada de escolas da rede estadual de ensino.

O recebimento dos envelopes ocorrerá em audiência aberta para a verificação da documentação. Aqueles que estiverem dentro das regras terão uma audiência com os técnicos da comissão instituída pelo governo para fazer a apresentação oral do projeto. A expectativa da Seduce é de que, depois do recebimento dos envelopes, em 15 dias já tenha um anúncio da OS vencedora do processo.

Este é o segundo edital lançado pela secretaria este ano. “Da primeira vez, nenhuma OS foi selecionada porque nenhuma das propostas atendeu ao nível técnico que exigimos, então esperamos que desta vez tenhamos um vencedor”, disse ao Jornal Opção a secretária da Seduce, Raquel Teixeira.

Em agosto, a secretaria abriu um novo edital e 19 OSs qualificadas para participarem da apresentação de projetos. Da primeira vez, eram apenas 10 encaminharam propostas.

Antecipando a seleção de uma OS que atenda às adequações exigidas, Raquel Teixeira frisou que a OS selecionada terá que se adaptar à política pública de Educação, e não o contrário. “A expectativa é de que as OSs terão muita facilidade de adaptação ao atual modelo de gestão e às mudanças e melhorias que pretendemos implantar, até mesmo devido à flexibilidade que têm. As OSs não vêm para criar um sistema novo, paralelo. Elas vêm para se adaptarem ao sistema pedagógico da secretaria de Educação. A política educacional é dada pela Seduce e a organização tem que se adaptar”, completou.

Assim como da primeira vez, o edital em curso selecionará organização que vai gerir de forma compartilhada as 23 unidades referentes à subsecretaria de Anápolis.