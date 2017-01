Seduce mantém calendário cultural para 2017 e adianta novidades do Fica

Processo de licitação da 19º edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental já está em seus trâmites finais

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) informou nesta sexta-feira (13/1) que irá manter o calendário de eventos culturais do governo do Estado para 2017. Segundo a superintendência Executiva de Cultura da pasta, já está em trâmites finais o processo de licitação do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2017).

O evento tem data de realização prevista para o mês de junho. Até o mês de fevereiro, também deverão ser alvos de licitação o Canto da Primavera – Mostra de Música de Pirenópolis, e a Mostra de Teatro Nacional de Porangatu- TeNpo.

Neste ano, o Fica, que chega à sua 19ª edição, tem como tema “15 anos de Patrimônio Mundial”. A escolha é uma referência à importância histórica e cultural do título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) à cidade de Goiás em 2001.

O lançamento da temática ocorreu em dezembro de 2016 devido ao aniversário de 15 anos de Vila Boa como Patrimônio Mundial. A ideia é celebrar a cidade que sedia o Fica desde a criação do festival de cinema, que se tornou um dos maiores do mundo na discussão das questões ambientais.