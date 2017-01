Seduce divulga selecionados do Fundo de Arte e Cultura de Goiás

Serão distribuídas verbas de mais de R$ 6 milhões para projetos de literatura, circo, hip hop, novos artistas, museus e patrimônio imaterial

A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce) divulgou, nesta sexta-feira (6/1), a lista final dos selecionados nos editais do Fundo de Arte e Cultura de Goiás. No total, 87 projetos receberão financiamento do Governo do Estado para serem colocados em prática. A seleção está disponível do site do fundo.

São, no total, seis áreas: Literatura (24), circo (11), hip hop (11), novos artistas (25), museus – arquivos e bibliotecas (7), e patrimônio imaterial – cultura popular (9). O valor total dos recursos investidos nos seis editais do Fundo de Arte e Cultura é de R$ 6 milhões e 300 mil.

Agora, quem foi selecionado deve entregar a documentação exigida no item 11 dos Editais, no período de 6 a 23 de janeiro, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) ou via Sedex (endereço no edital). Quem não entregar ou atrasar a documentação completa será desclassificado e, em seguida, será convocado o primeiro projeto suplente, caso haja.