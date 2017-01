Secretário Tayrone di Martino, do PSDB, recebe vereadores iristas e contraria base

Parlamentares ligados ao governador Marconi Perillo estranharam que titular da Secretaria de Governo anuncie benefícios junto a opositores

A reunião do Secretário de Governo, Tayrone di Martino (PSDB), e os vereadores do grupo de Iris Rezende (PMDB) desagradou parlamentares ligados do governador Marconi Perillo (PSDB). Eles reclamaram que a primeira ação da secretaria em Goiânia tenha sido justamente para opositores, enquanto Tayrone ainda não atendeu nenhum dos parlamentares da base governista.

Pelo Facebook, um dos recebidos por Tayrone, vereador Carlim Café, informou que a reunião visava tratar da realização do programa Governo Junto de Você no Parque Atheneu. Além dele, também estava presente a vereadora Sabrina Garcêz (PMB). Os dois fazem parte do grupo que elegeu o presidente da Câmara de Vereadores, Andrey Azeredo (PMDB) e apoiadores de Iris na Casa.

“Desde abril de 2013, o Governo Junto de Você já passou por 29 cidades goianas, totalizando mais de 3,2 milhões de atendimentos, levando a ação governamental àqueles que mais precisam, de modo simples e fácil”, escreveu ele. Tayrone, por sua vez, disse que o “intuito era o de levar benefícios para as comunidades. Muito bom ver políticos com pensamentos e ações voltados ao bem estar do povo”.

O programa consiste em diversos serviços gratuitos para a população. Entre eles, estão a emissão de documentos, consultas oftalmológicas, orientação jurídica, vacinação, aferição de pressão e glicemia, administração de medicamento da dengue e registro civil.