Secretário de planejamento apresenta Aliança pela Competitividade em Brasília

Joaquim Mesquita participou de workshop para estabelecer parceria com o governo do Distrito Federal e desenvolver região do entorno

O secretário de Gestão e Planejamento (Segplan), Joaquim Mesquita, participou, na última quinta-feira (5/5), de um workshop para o desenvolvimento da Área Metropolitana de Brasília (AMB), ao lado do governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg (PSB), que reuniu prefeitos da região na residência oficial.

De acordo com o governo de Goiás, o objetivo é estabelecer contatos para formalizar a parceria com o governo do Distrito Federal para o desenvolvimento da Região Metropolitana de Brasília e do Entorno do Distrito Federal.

“É preciso unificar esforços para melhorar os resultados coletivos”, afirmou Joaquim Mesquita, que participou do painel “Desafios a serem enfrentados para uma agenda comum de desenvolvimento da AMB”.

Doze municípios goianos integram a região: Águas Lindas, Alexânia, Cidade Ocidental, Cocalzinho de Goiás, Cristalina, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Padre Bernardo, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Valparaíso de Goiás.

Na oportunidade, Mesquita expôs a Aliança Municipal pela Competitividade, desdobramento do programa Goiás Mais Competitivo e Inovador (GMCI). Coordenado pela Segplan, a Aliança promove a parceria entre Estado e municípios. Ele afirmou que o Governo de Goiás não vem poupando esforços para estreitar a conversa com os municípios para promover essa parceria e alavancar os índices de competitividade e consequente melhoria de vida da população goiana.

“É muito importante esse processo de união para buscar soluções conjuntas para toda a região”, afirmou o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, citando como exemplo a criação do Consórcio do Brasil Central (BrC), idealizado e presidido pelo governador Marconi Perillo, que promove o encontro de interesses econômicos e sociais dos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Rondônia e o Distrito Federal. ​