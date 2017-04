Secretário de Finanças vai à Câmara explicar caixa da Prefeitura de Goiânia

Convocado pelo vereador Elias Vaz (PSB), Oseias Pacheco confirmou presença na sessão desta quarta-feira (19/4)

O secretário de Finanças de Goiânia, Oseias Pacheco, confirmou presença na sessão desta quarta-feira (19/4) da Câmara Municipal. Atendendo a requerimento do vereador Elias Vaz (PSB), o titular da pasta dará explicações sobre a verdadeira situação financeira da prefeitura.

Na última semana, Elias Vaz revelou que recebeu denúncias de que a gestão Iris Rezende (PMDB) mantém dinheiro em caixa, mas alega falta de recurso para cumprir compromissos básicos da administração.

Segundo o parlamentar, no dia 28 de fevereiro deste ano, a prefeitura tinha em caixa mais de R$370 milhões. Mesmo assim, houve atraso no pagamento do funcionalismo, persiste a falta de insulina, crise na merenda escolar de crianças, falta vagas em UTIs e até ambulâncias do Samu ficaram paradas por falta de manutenção.