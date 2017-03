Secretaria Municipal de Educação se pronuncia sobre denúncia de assédio moral

Pasta enviou nota em que diz desconhecer relatos de servidora sobre o caso

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) encaminhou nota em que comenta o caso de assédio moral denunciado por uma servidora em carta enviada ao Jornal Opção na última terça-feira (14/3). No comunicado, a pasta diz que ainda não foi informada formalmente sobre a denúncia, mas ressalta o “compromisso com o serviço público e seu comprometimento político-pedagógico”.

Na carta enviada à reportagem, em tom de desabafo, Jacqueline Bezerra Cunha conta que começou a trabalhar no local no início do ano de 2016 para poder colocar a serviço dos professores da rede municipal os conhecimentos adquiridos no curso de Pedagogia, em quatro especializações, mestrado e doutorado.

Segundo o relato, entretanto, apesar da alta qualificação, a funcionária teria passado a desempenhar funções subalternas, sendo alvo de intrigas, vaidades e maldades, que não teriam cessado com o início da nova gestão.

“Não podia mais entrar em sala, nem para assistir aula, e continuava a não ser convidada para participar de nenhuma reunião. […] Eu cumpria meu horário fazendo leituras e observando os comportamentos ao meu redor. Por diversas vezes, eu expressei o que sentia, mas foi em vão”, relata Jacqueline na carta.

Em resposta, a SME diz que possui uma equipe de profissionais qualificados com inúmeros doutores e mestres em sala de aula e que cada função é importante, sem distinção. Confira abaixo o comunicado na íntegra: