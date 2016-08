Secretária justifica mudanças no Renda Cidadã e garante volta do programa após eleições

Secretaria explica que benefício só começou a ser entregue após a validação de novo software de gestão

A Secretaria de Estado da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho (Secretaria Cidadã) anunciou, nesta segunda-feira (29/8), que o programa Renda Cidadã voltará a funcionar normalmente após o período eleitoral. O anúncio vem depois que o governo de Goiás, atendendo a uma recomendação da Procuradoria Regional Eleitoral em Goiás (PRE-GO), suspendeu a entrega de mais de 64 mil cartões do programa.

Em nota, a secretária Cidadã Lêda Borges (PSDB) informou sobre a reforma no Renda Cidadã, com a implementação de um software de gestão feito a partir de estudos encomendados em janeiro de 2015. O novo sistema é o responsável por selecionar as famílias que receberão o benefício e , de acordo com a secretária, conseguiu, a partir de um cruzamento de dados com o Cadastro Único de Assistência Social (CadÚnico), detectar famílias que recebiam benefícios em duplicidade e exclui-las.

O Renda Cidadã foi, então, retomado em agosto deste ano quando a ferramenta de gestão foi validada por técnicos da Secretaria Cidadã e da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan). Assim, os cartões foram confeccionados e começaram a ser distribuídos.

Porém a PRE-GO solicitou, na última sexta-feira (26), a suspensão imediata da realização de caravana pelos municípios goianos, para a realização de eventos de lançamento e entrega de cartões do “Novo Programa Renda Cidadã”. De acordo com a recomendação, os cartões poderiam ser entregues apenas após a apuração do resultado das eleições de 2016. A gestão de Marconi Perillo (PSDB) acatou a ordem e já na sexta-feira suspendeu a entrega dos benefícios.

A Secretaria Cidadã informou, ainda, que o programa Renda Cidadã continuará e será retomado normalmente assim que o período eleitoral acabar.

Leia, na íntegra, a nota da secretária Lêda Borges: