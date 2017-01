Secretaria de Segurança Pública e Faeg lançam novo modelo do programa Patrulha Rural

Programa busca facilitar a localização das propriedades e diminuir os crimes nas áreas rurais do Estado

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP), a Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), os Sindicatos Rurais (SRs) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural em Goiás (Senar Goiás) lançará nesta sexta-feira (27/1) o novo modelo do programa “Patrulha Rural Georreferenciada”. Também será apresentada a proposta de criação de uma Delegacia de Crimes Rurais de Divisas e serão entregues 50 novas viaturas.

O presidente da Faeg, José Mário Schreiner, explicou que o programa busca estreitar o vínculo de confiança entre produtores rurais e a Polícia Militar (PM), facilitando a localização das propriedades e aumentando a segurança com o atendimento das equipes policiais que atuam na região. “E principalmente apresentar um modelo de patrulhamento que nos ajudará a diminuir o crime no campo”, destacou.

Para isso, a Faeg e o Senar Goiás, em parceria com a SSPAP, também lançarão durante o evento a segunda edição da Cartilha de Segurança Rural. No documento estão presentes as principais orientações de segurança para quem vive no campo e os objetivos do programa de Patrulha Rural Georreferenciada. Além disso, contém também os contatos das Delegacias Regionais da Polícia Civil e dos Comandos Regionais da Polícia Militar.