Secretaria de Segurança Pública apresenta queda nos números da violência em Goiás

Indicadores mostram declínio em doze modalidades de delitos em comparação com o mesmo período do ano passado

As doze modalidades de delitos pesquisadas e consideradas como de alta prioridade apresentam declínio no último mês de abril em comparação com o mesmo período do ano passado, informa a mês, Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária de Goiás (SSPAP). Segundo a pasta,a tendência de redução nas taxas é verificada também em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis e Entorno do Distrito Federal

Conforme o relatório divulgado nesta quarta-feira (3/5), os maiores recuos foram verificados nos latrocínios, com queda de 50% no mês passado, furtos a transeuntes (-42,24%), roubos em comércios (-37,49%), tentativas de homicídios (-32,14%), roubos de veículos (-25,08%), roubos a transeuntes (-23,1%) e furtos de veículos (-22,06%). Furtos em comércios (-17%), estupros (-12,73%), roubos em residências (-3,94%) e homicídios (-0,47%), completam os índices negativos.

No acumulado do ano, de janeiro a abril, os números também mostraram queda em onze naturezas de crimes. Os homicídios retrocederam 18,36%, os estupros caíram 24,19%, enquanto as tentativas de homicídios diminuíram 33,91% e os latrocínios 59,74%. Apenas os furtos a transeuntes tiveram pequena oscilação positiva de 0,26%.

Ainda conforme as estatísticas da SSPAP, todos tipos de roubos registraram queda no período. Os roubos a veículos recuaram 32,61%, ao passo que os roubos a transeuntes cederam em 24,78%. Os roubos em comércios e em residências apresentaram quedas respectivas de 32,97% e 27,46%. Os furtos de veículos tiveram declínio de 26,23%, os furtos em comércios cederam em 16,6% e os furtos a transeuntes caíram 29,84%.

Na capital, latrocínios têm redução de 80%

Em abril, de acordo com os dados apurados, houve redução em 10 naturezas criminais em Goiânia. Latrocínios, estupros e tentativas de homicídios, apresentaram, respectivamente, quedas de 80%, 66,67% e 42,86%.

Houve queda também nas quatro modalidades de roubos pesquisadas: roubos em comércios (-50,14%), roubos de veículos (-34,63%), roubos a transeuntes (-23,24%) e roubos em residências (-8,26%). Também sofreram redução os furtos a transeuntes (-47,22%), furtos em comércios (-25,82%) e furtos de veículos (-19,28%). Homicídios, 13,51%, e furtos em residências, 10,71%, são os crimes que oscilaram positivamente no mês.

Na análise do quadrimestre do ano, entretanto, os dados demonstram redução nas doze naturezas apresentadas: homicídio (-20,47%), estupro (-52,54%), homicídio tentativa (-45,49%), latrocínio (-50%), roubo a transeunte (-27,17%), roubo de veículos (-42,26%), roubo em comércio (-36,83%), roubo em residência (-23,79%), furto de veículos (-34,98%), furto em comércio (-29,75%), furto em residência (-3,29%) e furto a transeunte (-30,1%). (Com informações SSPAP-GO)