Secretaria de Saúde muda estratégia de vacinação contra febre amarela

Com aumento da procura pela vacinam, Prefeitura de Goiânia vai priorizar aqueles que realmente precisam ser imunizados para evitar fim do estoque

Segundo dados do Ministério da Saúde, 2017 já é o ano com maior incidência de febre amarela desde que os dados começaram a ser coletados, em 1980. Até agora, já foram 120 casos confirmados, com outros 639 em investigação e 47 mortos. O estado mais crítico é o de Minas Gerais, mas também há doentes no Espírito Santo, São Paulo e Bahia.

Apesar de Goiás ainda não ter nenhum caso confirmado — todos os suspeitos foram descartados –, a procura pela vacina aumentou exponencialmente em todo o Estado, inclusive em Goiânia. Com isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou, nesta terça-feira (31/1), a criação de uma estratégia diferente para a imunização contra a febre amarela na capital, afirmando haver risco de que esgotem as vacinas.

De acordo com o superintendente de Vigilância em Saúde da SMS, Robson Azevedo, Goiânia recebe, mensalmente, 6 mil doses da vacina. A média mensal até o início de 2017 eram de cerca de 9 mil vacinas aplicadas, mas a alta procura fez com que, apenas em janeiro deste ano, o número subisse para 24.756, em uma média de 1.200 por dia.

Robson afirmou que restam cerca de 6 mil vacinas em estoque, pelo menos até que o Ministério da Saúde, que atualmente concentra esforços em Minas Gerais, faça uma nova remessa para Goiás. Por isso, a partir de agora, só serão vacinadas as pessoas que realmente precisarem, ou seja, aquelas que nunca foram imunizadas ou que ainda não receberam a segunda dose.

“Se não houver comprometimento de entender quem precisa da vacina, podemos ficar sem”, alertou Robson. Além de limitar as doses a quem realmente precisa, a SMS vai concentrar a vacinação contra a febre amarela em 14 postos da capital. Os outros 52 locais de vacinação só terão outras vacinas disponíveis.

Ao contrário de Minas Gerais, onde mais de 40% da população não foi imunizada, em Goiânia, a cobertura vacinal supera os 90%. Além disso, os casos em Minas se concentram na região rural e estão no período em que se espera um aumento da incidência da doença. Na capital goiana, foram registrados apenas um caso por ano em 2007, 2008 e 2016.

Na semana passada, o médico infectologista Boaventura Braz explicou ao Jornal Opção que a região do Centro-Oeste é considerada endêmica, e por isso, a vacina é incluída no calendário de vacinação da população em geral desde a infância.

Eficácia

Um dos pontos mais ressaltados pelo superintendente foi que a vacina só precisa ser aplicada duas vezes durante toda a vida para ter eficácia. Além de uma terceira dose não ser necessária, pode desencadear efeitos colaterais, como reação alérgica grave, reações no Sistema Nervoso Central e comprometimento de múltiplos órgãos.

Fazem parte do grupo em que a imunização não é indicada os que têm mais de 60 anos, que só podem ser vacinados por indicação médica; crianças de até nove meses; imunodeprimidos, gestantes; e pessoas com alergia a ovo, devido aos componentes da vacina.

No entanto, a SMS orienta os viajantes, principalmente aqueles que têm como destino as áreas rurais de Minas, a se imunizarem, caso não o tenham feito, pelo menos dez dias antes da partida. Quem perdeu seu cartão de vacinação e não tem certeza se já recebeu duas doses também deve procurar uma unidade de saúde.

Lista dos postos de vacinação:

Região Campinas-Centro

1. Cais Campinas

Endereço: Rua P-30 esquina com Rua P-26 – Setor dos Funcionários (Praça de Esportes)

Telefones: 3524-1930 e 3524-1932

2. Cais Deputado João Natal

Endereço: Av. Industrial Qd. D-13 Lt. 16 e 17 – Setor Vila Nova (próximo ao posto Juliana)

Telefones: 3524-1826 e 3524-1827

Região Leste

3. Cais Jardim Novo Mundo

Endereço: Av. New York Qd. 137 S/Nº – Jardim Novo Mundo. Telefones: 3524-1890 e 3524-

1891

4. Cais Chácara do Governador

Endereço: Rua Df-02 Lt 14 esquina com Rua Df-18 – Chácara do Governador. Telefones:

3246-3107 e 3246-3108

5. Cais Parque Amendoeiras

Endereço: Av. Francisco Ludovico de Almeida Qd.24 S/N – Setor Parque das Amendoeiras

Telefones: 3524-1835 e 3524- 1837

Região Noroeste

6. Cais Setor Cândida de Morais

Endereço: Av. Perimetral Norte esquina com MB 08 Qd. 09-B Lt. 01 S/Nº – Setor Cândida de

Morais. Telefones: 3524-1940 e 3524- 1941

7.Cais Finsocial

Endereço: Rua VF- 64 Qd.49 – Setor Finsocial

Telefones: 3524-3531/3533

Região Norte

8. Cais Jardim Guanabara III

Endereço: Rua Gb-14 esquina com Gb-37 Qd. 61 Lt. 17 – J. Guanabara III

Telefones: 3524-5050 e 3524-5051

Região Oeste

9. Cais Bairro Goiá

Endereço: Av. Santa Maria S/N Chácara Santa Rita – Bairro Goiás

Telefones: 3524-8200 e 3524- 8201

Região Sul

10. Centro Municipal de Vacinação – rotina e febre amarela

Endereço: Av. Edmundo Pinheiro de Abreu Qd. 216-A Lt. 05 – Setor Pedro Ludovico

Telefones: 3524-1676/1615

11. Centro Saúde Parque Amazônia

Endereço: Praça José Rodrigues de Morais Neto S/N – Parque Amazônia.

Telefones: 3524-1708 e 3524-2570amendoeiras

Região Sudoeste

12. Centro de Saúde Jardim Vila Boa

Endereço : Rua Almirante Barroso esquina com Rua Castro Alves S/Nº – Vila Boa

Telefones: 3524-1680 e 3290-6092

13. Centro de Saúde Vila União

Endereço: Rua U-47 S/Nº – Vila União

Telefones: 3524-1620 e 3524-1622

14. CSF – Residencial Eli Forte

Endereço: Rua EF 30 Qd. 27 Lt. 20, Residencial Eli Forte. Telefone: 3575-5240