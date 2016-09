Secretaria de Governo esclarece horários de entrega do Cartão Metrobus

Panfletos informativos equivocados estariam sendo distribuídos nas plataformas e terminais do Eixo Anhanguera, em Goiânia

A Secretaria de Governo do Estado esclareceu, por meio de nota à imprensa, que o horário de entrega dos Cartões Metrobus é das 7h às 19 horas, em qualquer unidade do Vapt Vupt.

O uso do cartão, mediante cadastro devidamente efetivado, confere a meia passagem ao usuário do Eixo Anhanguera. As catracas das plataformas do Eixo fazem a cobrança integral da passagem (R$ 3,70) para quem não tem o cartão.

Estariam sendo distribuídos nas plataformas e terminais do Eixo, um panfleto com a informação equivocada de que a entrega dos Cartões Metrobus estaria sendo feita das 17h às 18 horas. A secretaria esclarece que tal panfleto não é originário do órgão. Confira a nota na íntegra: