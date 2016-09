Secretaria da Mulher abre vagas para cursos de construção civil em Goiânia

Cursos de assentamento de revestimento cerâmico e pintura de obras são gratuitos e exclusivos para mulheres

No próximo dia 12, têm início as aulas dos cursos de Assentadora de Revestimento Cerâmico e de Pintora de Obras oferecidas pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM). As aulas serão ministradas por profissionais do Senai e ambos os cursos serão gratuitos e exclusivos para mulheres.

Frutos do convênio Mulheres Construindo um Futuro Melhor, parceria entre a Prefeitura de Goiânia e a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, os cursos estão com as inscrições abertas. As interessadas podem se inscrever até a próxima quinta-feira (8/9), na sede da SMPM.

“A capacitação e a inserção da mulher no mercado de trabalho é uma das políticas públicas prioritárias da secretaria, porque é através do empoderamento das mulheres que conseguiremos avançar na igualdade de gênero e no enfrentamento a todos os tipos de discriminações”, ressalta a secretária municipal Teresa Sousa.

Serão duas turmas com 18 vagas para cada curso. As turmas serão formadas na SMPM e no Senai Vila Canaã. Para participar dos cursos, as interessadas devem ter acima de 18 anos e ensino fundamental completo.

O curso de Assentadora de Revestimento Cerâmico acontecerá no período matutino, das 8h às 12h, com duração de 50 dias úteis. Já o de Pintora de Obras será realizado no período vespertino, das 13h30 às 17h30, com duração de 20 dias úteis.

Para se inscrever, é necessário levar uma cópia do RG, CPF e comprovante de endereço de Goiânia para a SMPM. A sede da Secretaria fica na Rua 16 A, nº 350, Setor Aeroporto.

Ao término das aulas, as mulheres receberão um certificado de conclusão de curso para ingressarem no mercado de trabalho. Para mais informações, o telefone é (62) 3524 2933 / 3524 2934. (Com informações da Assessoria de Comunicação da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres)