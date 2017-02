Secretaria anuncia “convocação inicial” de concursados da Educação

Aprovados em concurso ouviram de representantes da prefeitura que nomeação ocorrerá de forma parcial já nos próximos dias

A Secretaria Municipal de Educação informou mais uma vez que irá convocar de imediato parte dos aprovados no último concurso da pasta, homologado pela gestão anterior no final do ano passado. O compromisso foi feito aos concursados durante manifestação na tarde de sexta-feira (10) em frente à sede da SME.

Conforme a pasta, a nomeação já estaria acertada com o prefeito Iris Rezende (PMDB) e a homologação deve sair já nos próximos dias.

Os representantes da secretaria destacaram aos manifestantes que a convocação inicial será realizada paulatinamente, sem previsão para chamamento de cadastro reserva, por exemplo. Os trâmites burocráticos devem durar cerca de 15 dias até o início das convocações.

Antes do anúncio do chamamento, o protesto dos aprovados no concurso da Educação registrou momentos de tensão. Impedidos de entrar na sala do secretário Marcelo da Costa, os manifestantes ficaram no prédio por cerca de três horas.

Segundo informações do Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia (Simsed), o protesto acabou reprimido após envio de agentes da Guarda Civil Metropolitana, que ameaçaram, inclusive, prender manifestantes que se recusavam a deixar o local. A tensão só teve fim com o anúncio da previsão de chamamento dos aprovados.

Está prevista para este sábado (11) uma reunião dos concursados na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (UFG), no Setor Leste Universitário.