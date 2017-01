Secretaria afirma que unidades prisionais de Goiás funcionam em “absoluta normalidade”

Em nota, pasta afirmou que paralisação de Vigilantes Penitenciários Temporários já foi contornada

Todas as unidades prisionais de Goiás funcionam em “absoluta normalidade”, informa nota divulgada no final da manhã desta segunda-feira (9/1) pela Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária (SSPAP).

Segundo a pasta, a paralisação de Vigilantes Penitenciários Temporários (VPTs​), deflagrada no último domingo (8), “está completamente contornada” e um plano de intervenção de gestão das unidades pela Polícia Militar, caso necessário, também já está preparado.

“Todavia, cerca de 99% do efetivo prossegue com seu trabalho no sistema prisional do estado”, assegura a nota.

Veja: