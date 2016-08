Sebrae traz CEOs da Chilli Beans e do China in Box para circuito de palestras

Caito Maia e Robinson Shiba participam de eventos com objetivo de compartilhar experiência e informações que ajudem empresários a superar crise

O Sebrae Goiás promove, a partir do dia 30 de agosto, mais um Circuito de Palestras na capital. No dia 30, os convidados são os CEOs da Chilli Beans, Caito Maia, e da China in Box, Robinson Shiba. Eles falam de sua experiência na gestão destas empresas e dão dicas aos empresários e empreendedores para superar as dificuldades trazidas com a crise.

O Sebrae também vai levar palestras para outras cidades do Estado. “Vamos percorrer o interior de Goiás e, em Goiânia realizaremos três edições, com o propósito de oferecer informações sobre gestão empresarial e apoiar os empreendedores e empresários de pequenos negócios a vencer o cenário econômico atual do país”, explica o superintendente do Sebrae, Igor Montenegro.

Igor também palestra no dia 30, com o tema “Empreendedorismo no século XXI: Tendência e Oportunidades”. Completam a noite a dupla Bruno Miranda e Emerson Tokarski, especialistas em coaching motivacional que falam sobre como driblar a crise.

“Além dos riquíssimos conteúdos que serão compartilhados pelos palestrantes, todos eles apresentarão soluções do nosso portfólio, como as consultorias gerenciais e tecnológicas; os diagnósticos de gestão; os cursos e o Empretec como passos que estão disponíveis no Sebrae para que o empresário possa enfrentar a crise”, ressalta Igor.

Até o final do ano, mais três palestras também serão realizadas em Goiânia, com a participação da colunista da Globo News Samy Dana, no dia 27 de setembro; do ex-CEO da Netshoes, Renato Mendes, no dia 26 de outubro; do sócio-proprietário da Cervejaria Walls e sócio da Ambev, José Felipe Carneiro; e do conselehiro da GSA Alimentos, Carlos Júlio.

Serviço

Circuito de Palestras Sebrae

Data: Terça-feira (30/8)

Horário: Das 18h às 22h

Local: Centro de Convenções de Goiânia

Ingressos (limitados): 2 kg de alimentos não perecíveis – inscrições antecipadas pelo telefone 0800 570 0800 ou no site www.sebraego.com.br