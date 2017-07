Sebrae e OAB fecham parceria que beneficiará 46 mil advogados em Goiás

Representantes das entidades assinam termo de cooperação nesta sexta-feira

A Ordem dos Advogados do Brasil, seção Goiás (OAB-GO) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Goiás (Sebrae) assinam, nesta sexta-feira (12/2), termo de cooperação técnica e um contrato de prestação de serviços com os objetivos de atender, capacitar e prestar consultoria aos 46 mil advogados registrados na Ordem no Estado.

Com a capacitação, a categoria terá acesso aos serviços e produtos do Sebrae voltados à abertura e melhoria da gestão do próprio negócio. Segundo o assessor jurídico do Sebrae Goiás, Fernando de Paula Gomes Ferreira, a consultoria terá como base uma lei sancionada na última semana, voltada para o advogado de forma individual que pretende abrir seu próprio escritório se beneficiando do sistema tributário simplificado.

Completando a parceria, o acordo entre as entidades também terá como foco o planejamento da gestão da nova diretoria da OAB-GO eleita no último ano. Apenas neste mês, o Sebrae já firmou parceiras semelhantes com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) e com o Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC-GO).

“Temos trabalhado no firme propósito de ampliar as ações conjuntas do Sebrae em Goiás com entidades empresariais, instituições de classe e de ensino, além de órgãos públicos com o objetivo maior de fomentar, apoiar e capacitar empreendedores em potencial e empresários que já tenham sua empresa na cidade ou no campo”, explicou o diretor-superintendente do Sebrae Goiás, Igor Montenegro, que assina o termo, na manhã desta quinta-feira, com o presidente da seccional, Lúcio Flávio de Paiva. (Da assessoria de comunicação do Sebrae Goiás)