Articulação em Brasília entre PMDB e PSDB está praticamente fechada: presidente quer disputar reeleição, mas sabe respeitar a Realpolitik

O presidente Michel Temer (PMDB) quer disputar a reeleição, mas sabe que não terá chances se sua popularidade não melhorar. Justamente por isso trabalha com outras frentes para a disputa ao Planalto em 2018.

Um deputado federal revelou ao Jornal Opção que a alta cúpula apostará em uma dobradinha PSDB-PMDB. O candidato seria o senador Aécio Neves (PSDB-MG), que disputou e perdeu a eleição de 2014 no segundo turno, com o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), na vice — um milionário do Ceará, que, inclusive, tem fazendas em Goiás.

Se engana quem pensa que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, é o nome do PSDB para a disputa do ano que vem. Apesar de ser o candidato mais gabaritado, o mineiro é quem manda no partido.