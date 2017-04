“Se Doria pode por que não Marconi?”, diz ministro sobre corrida à Presidência

Coluna Radar On-Line registra que governador de Goiás está animado para disputar vaga de candidato do PSDB ao Planalto

A Coluna Radar On-Line, de “Veja”, registra que o governador de Goiás, Marconi Perillo, está animado para disputar a vaga de candidato à Presidência da República pelo PSDB.

Após o nome do prefeito de São Paulo, João Doria, ganhar força nacionalmente, o colunista Pedro Carvalho registra que o evento de apresentação do programa Goiás na Frente, na última semana, virou uma espécie de lançamento de sua pré-candidatura.

Inclusive, lembram que o senador Wilder Morais (PP) afirmou que ali nasceu “o futuro presidente do Brasil”. “Se antes Perillo estava satisfeito com a possibilidade de ser vice em uma chapa puro-sangue, agora o olho dele começou a crescer”, diz o texto de Veja.

Segundo a coluna, um ministro de Michel Temer (PMDB) chegou a dizer que “Se Doria pode, por que não Marconi?’.

Caso não consiga vencer os caciques tucanos, como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin; e os senadores Aécio Neves (MG) e José Serra (SP); Marconi já foi convidado por outros partidos para disputar o Planalto.

No entanto, o governador goiano tem dito a aliados que seu foco é na conclusão do mandato e do próprio Goiás na Frente, que irá promover mais de R$ 9 bilhões de investimentos em todos os 246 municípios do estado.