SBCP-GO seleciona pacientes de baixa renda para cirurgia de reconstrução mamária

Operações serão gratuitas e realizadas exclusivamente em pacientes que necessitam de cirurgias reconstrutivas pós-câncer de mama

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica – Regional Goiás (SBCP-GO) seleciona, até o próximo sábado (10/9) pacientes de baixa renda que tiveram câncer de mama para cirurgias de reconstrução mamária. A seleção faz parte do 2º Mutirão Nacional de Reconstrução Mamária, campanha organizada pela SBCP nacional e promovida no Estado pela SBCP-GO.

O presidente da SBCP-GO, Luiz Humberto Garcia de Souza, ressalta que o mutirão atenderá exclusivamente pacientes que necessitam de cirurgias reconstrutivas pós-câncer de mama, o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil, que registrou mais de 50 mil casos em 2015.

As operações serão realizadas na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC), no Hospital Araújo Jorge e no Hospital Araújo Jorge (HGG) por cirurgiões plásticos inscritos na SBCP-GO. As cirurgias serão feitas entre os dias 24 e 29 de outubro.

Luiz Humberto explicou que os cirurgiões vão trabalhar voluntariamente, como fizeram em junho passado quando a SBCP-GO realizou a primeira etapa da campanha Cirurgia Plástica Solidária.

As interessadas em participar do 2º Mutirão Nacional de Reconstrução Mamária poderão se inscrever pelo e-mail [email protected] até o dia 10 de setembro. Na mensagem é preciso informar o nome completo, idade, renda familiar, endereço, telefone e apresentar um resumo do caso.

As inscritas passarão por uma seleção socioeconômica e clínica e as pacientes selecionadas terão as operações agendadas para o período do mutirão, que acontecerá simultaneamente em outros Estados.