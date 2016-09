Saneago apresenta nova diretoria técnica

Diretoria tem a missão de fortalecer transparência em contratos, compromisso firmado pelo novo presidente da estatal, José Carlos Siqueira

O Conselho Administrativo da Saneago elegeu, na última quarta-feira (31/8), a nova diretoria da empresa. Os três nomes são técnicos funcionários de carreira.

As engenheiras Lívia Maria Dias e Juliana Matos de Sousa foram eleitas diretora de Produção (Dipro) e diretora de Expansão (Diexp), respectivamente. Advogado e engenheiro, o funcionário de carreira do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE-GO) Fernando Xavier da Silva foi escolhido diretor de Gestão Corporativa (Dicor).

A nova diretoria ressaltou a missão de fortalecer a transparência em todos os contratos da empresa. O compromisso foi feito pelo ex-chefe da Casa Civil, José Carlos Siqueira, eleito presidente da Saneago na última segunda-feira (29).

José Carlos Siqueira anunciou que a estatal contratará auditoria fiscal para gerir os contratos vigentes e se adequará ao novo regime jurídico das estatais, lei nacional que vigora desde julho.

“Temos o compromisso de manter os níveis de governança corporativa, a flexibilidade financeira, a idoneidade diante do mercado, adequação da empresa ao regime jurídico das estatais e alcance dos resultados estatutários: que é água de qualidade para os municípios goianos e saneamento básico de qualidade”, afirmou o presidente. Siqueira também informou que os membros da Comissão de Licitação serão substituídos e nomeados pela nova diretoria.

Novos diretores

Dipro – Lívia Maria Dias é Engenheira Civil e trabalha na Saneago há 31 anos; já foi Superintendente de Estudos e Projetos e atualmente desempenhava a função de assessora da Diretoria de Expansão. Foi presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES) em Goiás e professora no Curso de Especialização em Resíduos Sólido e Líquido da Universidade Federal de Goiás.

Diexp – Juliana Matos de Sousa é Engenheira Civil, especialista em Direito do Saneamento, e trabalha na Saneago há 22 anos; já foi Superintendente de Gestão e Assuntos Regulatórios e atualmente exercia a função de Superintendente de Expansão e Concessão.

Dicor – Fernando Xavier da Silva é Engenheiro Eletricista e Advogado, funcionário de carreira do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, onde atua há 47 anos. Foi professor universitário nas áreas de Direito Administrativo e Direito Processual Civil.