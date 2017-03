Sambista Arlindo Cruz sofre AVC e é internado no Rio

Assessoria afirma que o cantor chegou ao hospital inconsciente mas quadro foi estabilizado

O sambista carioca Arlindo Cruz foi internado às pressas na fim da tarde da última sexta-feira (17/3), no Rio de Janeiro, após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Ele foi socorrido no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. Segundo informações da assessoria, ele chegou ao hospital inconsciente e foi levado para unidade de tratamento intensivo (UTI), onde foi medicado para controle da pressão arterial.

Após estabilizado, o cantor foi transferido para a Casa de Saúde São José, no Humaitá, zona sul do Rio. Até a manhã deste sábado (18/3), ainda não havia sido divulgado novo boletim médico sobre o quadro clínico do cantor.

O artista está em turnê com o projeto “Pagode 2 Arlindos”, que apresenta ao lado do filho Arlindinho. Ele embarcaria para São Paulo na sexta-feira (17/3), para uma apresentação em Osasco.