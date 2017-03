“Rubens Cosac teve uma atuação altamente destacada e reconhecida”, diz Marconi

No velório do ex-deputado estadual, que faleceu no último sábado (18), aos 71 anos, governador destacou seu trabalho pelos investimentos e obras na sua cidade natal

Acompanhado do vice-governador José Eliton (PSDB), o governador Marconi Perillo (PSDB) esteve em Ipameri na manhã deste domingo (19/3) para levar suas condolências aos familiares do ex-deputado Rubens Cosac, que morreu no sábado, dia 18. No velório, Marconi manifestou solidariedade aos familiares, amigos e, em especial, à esposa de Rubens, Lamis Cosac, que é auxiliar do governo estadual.

Marconi afirmou que Rubens foi o cidadão de Ipameri que mais lutou pelo desenvolvimento econômico e humano do município. “Além de um médico caridoso, que exerceu sua profissão aqui na cidade por mais de 15 anos, Rubens lutou muito pelos investimentos, obras e benefícios em prol do crescimento de Ipameri”, disse Marconi, em entrevista à imprensa local.

“Sempre tive uma grande amizade com ele e Lamis, que é minha assessora atualmente. Rubens Cosac amou a vida e vai ficar na história de Goiás”, disse o governador. Na noite de sábado, em nota oficial e nas redes sociais, Marconi lamentou a morte de Rubens Cosac, que foi seu colega de bancada na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados.

Marconi ainda lembrou toda a dedicação de Rubens ao avanço da saúde em Goiás. “Como deputado federal e estadual, Rubens Cosac teve uma atuação altamente destacada e reconhecida”, afirmou Marconi, na nota. “Recebemos com muito pesar neste sábado a notícia do passamento do ex-deputado federal Rubens Cosac, que dedicou sua carreira profissional e política à Medicina e ao aperfeiçoamento da saúde pública de Goiás”, disse Marconi, na nota.

“A primeira-dama Valéria Perillo e eu prestamos nossas condolências e transmitimos nossa solidariedade aos familiares e amigos de Rubens Cosac, em especial à sua esposa, a ex-deputada Lamis Cosac, e aos filhos do casal”, afirmou ele.