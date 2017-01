Rosso vai a lançamento de candidatura de Jovair e admite possível fusão

Deputados de partidos aliados disputam a presidência da Câmara e questionam legalidade da possível recondução de Rodrigo Maia

Um dia depois do lançamento de sua própria candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, Rogério Rosso (PSD-DF) compareceu na tarde desta terça-feira (10/1) ao Salão Nobre da Casa para participar do evento de lançamento de candidatura de Jovair Arantes (PTB-GO), sinalizando possível fusão no futuro. A eleição para escolha da mesa diretora acontece no próximo dia 2 de fevereiro.

Aos presentes, Rosso garantiu que permanece candidato, mas afirmou que “em política, as coisas são como nuvens”. Jovair, por sua vez, elogiou em discurso, o “desprendimento” de Rosso em comparecer ao evento. O deputado do Distrito Federal tem viajado pelo Brasil em busca de apoio de colegas parlamentares. Já o goiano, deve começar a fazer o mesmo a partir desta quarta-feira (11/1), inclusive com a divulgação diária da agenda de campanha.

As candidaturas dos líderes de dois fortes partidos que compõem o chamado “centrão” ameaça dividir o grupo, que já chegou a aglutinar mais de 200 deputados.

Ambos os candidatos, porém, convergem nas críticas à recondução do atual presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) ao posto.

Tido como nome do Palácio do Planalto à presidência do próximo biênio, Maia tem a candidatura questionada por duas ações no Supremo Tribunal Federal (STF). A reeleição é proibida, segundo regimento interno da Câmara, mas a candidatura do democrata pode se apoiar no argumento de que seu mandato é um “mandato tampão”. Maia foi eleito em julho deste ano após a renúncia do então presidente Eduardo Cunha (PMDB-RJ).