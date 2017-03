Romero Jucá assumirá liderança do governo no Senado

Senador do PMDB assume posto antes desempenhado por Aloysio Nunes (PSDB-SP), que assume o ministério das Relações Exteriores

O senador Romero Jucá (PMDB-RR) vai assumir a liderança do governo no Senado, em substituição a Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP), nomeado pelo presidente Michel Temer para o Ministério das Relações Exteriores. Atualmente, Jucá exerce a liderança do governo no Congresso, além da presidência nacional do PMDB.

Considerado um dos maiores articuladores políticos do Congresso, Romero Jucá já exerceu a liderança do governo no Senado nos governos dos ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT). No início do governo Temer, Jucá ocupou o Ministério do Planejamento.

Foi afastado do primeiro escalão após vazamento de áudio de um diálogo com o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, no qual sugere que o impeachment da então presidente Dilma Rousseff seria uma forma de “estancar a sangria”, referindo-se à Operação Lava Jato.

Com a ida de Jucá para a liderança do governo no Senado, o cargo de líder do governo no Congresso fica vago e para ele poderá ser nomeado o deputado André Moura (PSC-SE). O cargo de líder do governo na Câmara, ocupado por Moura, ficará com o deputado Agnaldo Ribeiro (PP-PB). (Com informações Agência Brasil)