Roller ressalta “republicanismo” na distribuição dos recursos do programa Goiás na Frente

Prefeito de Formosa, do PMDB, esteve com o governador Marconi Perillo (PSDB) no lançamento do programa em Planaltina de Goiás

Ernesto Roller (PMDB), prefeito de Formosa, respondeu ao convite do governador Marconi Perillo (PSDB) para participar da solenidade de mais uma etapa do programa Goiás na Frente, em Planaltina de Goiás, exortando o republicanismo que deve existir na relação entre os líderes políticos de partidos diferentes. “Eu quero publicamente agradecer o governador Marconi Perillo pelo seu republicanismo na condução da distribuição desses recursos. Não precisamos de muleta e nem de ponte, foi o próprio governador que tratou diretamente com o prefeito”, discursou.

O prefeito expressou também a sua gratidão pelos investimentos que o Estado fará em Formosa. “Quando fui convidado pelo senhor, no final do ano passado, para discutir os problemas da cidade de Formosa, eu lhe disse que um dos traços da minha vida é o da gratidão. Eu disse ao senhor que, tudo aquilo que o senhor fizesse por Formosa, eu lá estaria para dar relevo e agradecer”.

Ainda sobre o bom relacionamento que quer ter com o governo do Estado, Roller lembrou que “o processo político há de ser discutido em 2018”. E antecipou convite ao governador para que esteja em Formosa quando forem iniciadas as obras a serem feitas com os R$ 5 milhões que o município vai receber do programa “Goiás na Frente”.

“Quero ter a oportunidade de tê-lo na cidade de Formosa no dia em que nós formos colocar as máquinas para tornar esse benefício efetivo para a nossa comunidade”.

A prefeita Débora Domingues (PR), de São João D`Aliança, destacou que as prefeituras estão enfrentando muitas dificuldades neste início de mandato “por isso esses recursos são muito importantes para todos nós”. O município vai receber R$ 2 milhões para obras de infraestrutura. “Apesar da crise, Goiás está sorrindo com os programas do governo do Estado”, disse.

Depois do prefeito José Eduardo Oliveira Neto (PTC), de Água Fria, elogiar o programa ao dizer que ele “leva Goiás pra Frente”, o prefeito de Cabeceiras, Everton Francisco de Matos (PDT), disse que o governador Marconi Perillo “nos dá orgulho”. Beneficiada com R$ 2 milhões para investimentos em infraestrutura, a cidade de Cabeceiras “é grata ao governador pela atenção e exemplo”.

O prefeito de Mimoso de Goiás, Genivaldo Gonçalves dos Reis (PR), declarou que o governador Marconi Perillo “faz a diferença no Brasil”. O município vai receber R$ 1 milhão, recurso que será investido na recuperação da pavimentação da cidade.

Claudiênio (PSDB), prefeito de Padre Bernardo, declarou que “neste momento em que o País atravessa a sua mais grave crise financeira e política, o governador Marconi Perillo dá exemplo para o Brasil”. O prefeito de Vila Boa, Felipe Alves Santana (PRTB), por sua vez, disse que “é com ações como esta do Governo do Estado, que vamos vencer a crise nacional”.