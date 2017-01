Rodrigo Melo diz que não assumirá Amma, mas estará na administração Iris Rezende

Presidente do Pros em Goiânia explica que será secretário de outra pasta. Anúncio oficial será feito na tarde desta sexta-feira

O ex-presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), Rodrigo Mello (Pros), não vai permanecer no cargo na gestão de Iris Rezende (PMDB). Em entrevista ao Jornal Opção, ele disse que vai sim fazer parte do secretariado, mas que não será na Amma.

Questionado sobre qual pasta irá assumir, Rodrigo afirmou que ainda não poderia informar, por pedido do próprio Iris Rezende, que nomeará na tarde desta sexta-feira (13/11) mais cinco auxiliares. O anúncio oficial deve ser feito a partir das 16 horas no Paço Municipal.