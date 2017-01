Roberto Naves é empossado prefeito de Anápolis

Petebista sucede João Gomes (PT) no comando da terceira maior cidade do estado. Em seu discurso, ele prometeu gestão plural e transparente

O empresário Roberto Naves, conhecido como Roberto do Órion (PTB), tomou posse como o novo prefeito de Anápolis na manhã deste domingo (1º/1). Eleito no segundo turno com 51,23%, Roberto derrotou o então prefeito João Gomes (PT), que ocupava o cargo desde que Antônio Gomide o deixou em 2014 para disputar o Governo do Estado.

Em seu discurso, Roberto adotou um tom coletivista e disse que o objetivo de sua gestão é fazer uma prefeitura plural e transparente. “Assumo uma cidade única com o objetivo de diminuir as diferenças e preparar Anápolis para um futuro melhor”, disse ele.

“Teremos uma prefeitura pautada na transparência, planejamento e ação. Uma prefeitura plural, que atua com firmeza e correção buscando o benefício em comum. Uma prefeitura onde o prefeito não é a maior autoridade, mas sim o seu primeiro trabalhador. Uma gestão com menos ‘eu’ e mais ‘nós'”, prosseguiu. “Obrigado ao povo anapolino pela confiança e que Deus abençoe nosso caminho”, finalizou o novo prefeito.