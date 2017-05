Roberto Naves se reúne com o embaixador do Japão e acerta parcerias

Prefeito de Anápolis quer celebrar parcerias com país asiático, em especial na área de tecnologia

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), recebeu em seu gabinete, na última quinta-feira (4/5), o embaixador do Japão no Brasil, Satoru Satoh.

No encontro, o petebista tratou de assuntos comuns e discutiu a possibilidade de celebrar parcerias da cidade com o país asiático. Algumas podem se materializar em um curto espaço de tempo, como o apoio japonês que deve ser dado ao “Festival do Japão”, previsto para setembro em Anápolis, e que vai receber grupos folclóricos do país.

Outra grande expectativa, gerada a partir desta primeira rodada de negociações, girou em torno da transferência de tecnologia, já que o Japão detém amplo domínio de técnicas e equipamentos para conversão de lixo em energia limpa. Roberto Naves espera novidades nesse sentido. “No Brasil, ainda se enterra o lixo e gasta-se muito com isso”, disse.

Também estiveram presentes no encontro a secretária municipal de Saúde, Luzia Cordeiro e o presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira de Anápolis, Jorge Matsubara, que acompanharam o prefeito e o embaixador até a sede da Associação, onde foi inaugurado um consultório odontológico doado pelo governo japonês que vai atender a comunidade carente.

Roberto Naves agradeceu a visita e previu a realização de convênio, com participação da prefeitura, para ampliar a capacidade de atendimento na Associação Nipo-Brasileira. O prefeito fez questão de lembrar que o laboratório de análises clínicas do Hospital Municipal Jamel Cecílio que, no ano passado, atendeu 40 mil pessoas e realizou 137 mil exames, foi doado pelo governo japonês.