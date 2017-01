Prefeito participa de encontro com representantes de Conselho de Arquitetura e Urbanismo nesta quinta-feira (12)

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), começa a discutir nesta quinta-feira (12/1) o novo Plano Diretor de Anápolis, que inclui mudanças na Lei de Parlamento do Solo e o polêmico projeto de expansão urbana da cidade, que aumenta o perímetro urbano do município. O novo gestor se reúne com representantes do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU-GO) às 14h30 no gabinete do prefeito.

Segundo informações do conselho, também será discutida a possibilidade de rebaixamento de uma diretora da Secretaria de Gestão de Planejamento em uma assessoria. Na ocasião, o conselho também entregará ao prefeito documento que propõe um pacto pela qualidade de vida da cidade, com ênfase no planejamento urbano.

De acordo com a coordenadora da Comissão Especial de Política Urbana e Ambiental (CEPUA) do CAU, Regina Faria, a expectativa é de que o prefeito possa assumir “o compromisso e a responsabilidade pelo bom ordenamento territorial do município”.

“Nossa intenção é sensibilizar o prefeito para a importância da administração pública quanto à execução de um planejamento urbano inteligente e sustentável. Também iremos nos colocar à disposição para ajudar no que for preciso”, afirma.