Roberto Naves construirá centros de saúde com recursos do Goiás na Frente

Prefeitura de Anápolis receberá R$ 10 milhões do governo estadual e deve priorizar área da Saúde

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), definiu as obras que promoverá na cidade com os recursos do programa Goiás na Frente.

Em evento com o governador de Goiás, Marconi Perillo (PSDB), e lideranças locais, o petebista revelou que priorizará a área da Saúde com os R$ 10 milhões que receberá.

Segundo ele, serão construídos centros pediátricos, para atendimento exclusivo de crianças e bebês; um centro de internação médica; e uma casa do idoso, especializado no atendimento e cuidado da terceira idade.

Além disso, o prefeito concluirá obras de infraestrutura, contruíra restaurantes populares e feiras cobertas em todas as regiões da cidade.

Agenda

Em Anápolis nesta quarta-feira (21/6), Marconi anuncia recursos para a continuidade das obras do Anel Viário e assina as ordens de serviço para obras de saneamento. O governador também assina o convênio do Goiás na Frente Municípios com o prefeito Roberto Naves, no valor de R$ 10 milhões.

Em seguida, vistoriam as obras do Case (Centro de Atendimento Socioeducativo), unidade para recuperação de menores, no qual foram aplicados R$ 13,5 milhões. O complexo está pronto e o Governo de Goiás está agora na fase de aquisição de equipamentos.