Roberto Naves comemora nomeação de Fernando Pontes para SED

Para o prefeito, novo secretário de Desenvolvimento saberá defender interesses anapolinos e terá peso muito grande no desenvolvimento da cidade

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), comemorou a posse do novo secretário Fernando Pontes, indicado pelo seu partido, nesta terça-feira (21/3). Para ele, é um passo importante para o crescimento da cidade.

“Ter uma pessoa do quilate do Chico junto ao governo, pra poder pensar na nossa cidade além de defender os interesses do estado é muito importante e com certeza vai ter um peso muito grande para o nosso desenvolvimento”, afirmou ele.

Com o novo secretário, a expectativa de Roberto é continuar atraindo empresas para a cidade e, assim, recuperar as finanças, que, segundo ele, foram deixadas em péssimas condições por seu antecessor, João Gomes (PT).

“Pra equilibrar as contas você tem que agir de duas formas: Primeiro, reduzindo despesas, isso nós fizemos. O segundo passo é aumentar receita, e pra isso você precisa de indústrias”, pontuou. Por enquanto, conta, já há duas empresas prestes a se instalar em Anápolis e a tendência é que outras cheguem em breve.