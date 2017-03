Roberto Naves assina convênio de R$ 10 milhões com o governo estadual

Recursos serão destinados para importantes obras de infraestrutura do município

O prefeito Roberto Naves (PTB) assinou na manhã desta segunda-feira (20/3) convênio de R$ 10 milhões com o governo estadual para iniciar obras importantes para o município de Anápolis. Em contrapartida, a gestão municipal deve entrar com aporte simbólico de 1%. “Mas se houver necessidade de imprimir mais recursos para melhorar as obras, o município não deixará de investir”, informou o petebista em entrevista.

Os recursos serão destinados a várias obras como a implantação do Centro Pediátrico 24 horas, do Centro de Internação Médica, de feiras cobertas, creches e do Centro de Atenção ao Idoso, além da construção de dois restaurantes populares e a revitalização do Centro Administrativo Ipiranga. Muitos desses projetos já estão em andamento e, por isso, devem começar em até 30 dias. “Temos uma equipe técnica qualificada para dar celeridade aos processos licitatórios”, concluiu o prefeito.

Para o deputado federal Jovair Arantes (PTB), que esteve presente na reunião, a conquista já mostra um novo perfil da gestão em Anápolis. “Roberto mostra que faz uma interlocução permanente com Brasília e com o governo do Estado”, ressalta.

A assinatura aconteceu no Palácio Pedro Ludovico Teixeira, em Goiânia, e contou ainda com a presença do deputados estaduais Henrique Arantes (PTB) e Carlos Antônio (PSDB), e também do vice-governador José Eliton (PSDB), representando o governo estadual.