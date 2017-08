Roberto Naves anuncia construção de novo Daia e Centro Pediátrico em Anápolis

Prefeito entregou, nesta terça-feira (8/8), primeiro viaduto da Avenida Brasil e aproveitou para anunciar próximas obras

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), anunciou, durante coletiva de imprensa, que serão iniciadas, ainda neste ano, duas grandes obras de sua gestão: o novo Distrito Agroindustrial de Anápolis, o Daia Municipal, e o Centro Pediátrico 24 Horas.

O anúncio foi feito antes da entrega do viaduto entre as avenidas Brasil e Goiás e a Rua Barão do Rio Branco, na manhã desta terça-feira (8/8). “Fomos eleitos para enfrentar problemas, estamos fazendo isso com parcerias, sem agredir ninguém. Para quem apostava que eu não ia nem conseguir pagar a folha, estamos em dia, retomamos obras paradas, enfim, nós respeitamos a população e o dinheiro público”, comemorou.

Segundo o prefeito, a licitação para a nova unidade médica, que atenderá crianças ininterruptamente, já foi concluída, o contrato assinado e em breve as obras começarão. Além disso, em 15 dias, anunciará os detalhes do novo Daia, mais um distrito industrial para a cidade.

“Obras que só serão possíveis porque trabalhamos muito, e com apoio da sociedade, da Câmara Municipal, do governo estadual e do governo federal, por meio do deputado federal Jovair Arantes [PTB]. Continuaremos fazendo Anápolis crescer hoje e nos próximos três anos e meio”, asseverou.

Viaduto

Após seis meses desde que assumiu a obra, a gestão Roberto Naves (PTB) entregou, na manhã da terça-feira (8/8), o viaduto entre as avenidas Brasil e Goiás e a Rua Barão do Rio Branco, em Anápolis.

A obra, que foi paralisada na gestão anterior, representa a maior etapa do projeto de Mobilidade Urbana do município. Para concluir a estrutura e liberá-la ao tráfego, foram cumpridos diversos passos, desde o remanejamento das adutoras na Avenida Brasil, passando pela drenagem do solo, meios-fios nas vias laterais e canteiros, calçadas e sinalização; além das intervenções específicas no viaduto, que incluíram as rampas, pavimentação e iluminação.

Vencido esse estágio, o próximo desafio é entregar o segundo viaduto, localizado entre a Avenida Brasil e a Rua Amazílio Lino. A expectativa é que isso aconteça até o dia 30 de outubro. “Deixo claro que a obra não terminou, é um investimento na casa de R$ 74 milhões, muitas vias ainda serão recuperadas, como fizemos com a Avenida São Francisco. Entregaremos tudo para a cidade até o final de outubro”, arrematou.