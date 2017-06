Roberto Naves: “Anápolis terá de agradecer por décadas ao governador Marconi”

Prefeito enalteceu trabalho do governo estadual e parcerias firmadas com o município, que receberá, só do Goiás na Frente, R$ 10 milhões

Rafaela Bernardes

Durante prestigiada solenidade no Teatro Municipal de Anápolis, o prefeito Roberto Naves (PTB) destacou as obras que serão realizadas no município por meio de parcerias com o governo de Goiás.

Após assinarem o repasse de R$ 10 milhões advindos do programa Goiás na Frente, o petebista e o governador Marconi Perillo (PSDB) também garantiram a retomada da construção do Anel Viário na cidade, que receberá aporte de mais de R$ 9 milhões.

“Anápolis terá que agradecer por décadas e décadas ao trabalho desenvolvido pelo governador Marconi Perillo. Existe uma Anápolis antes e outra depois da gestão Marconi”, agradeceu.

Segundo Roberto Naves, os recursos do Goiás na Frente serão utilizados para construção de centros pediátricos, para atendimento exclusivo de crianças e bebês; um centro de internação médica; e uma casa do idoso, especializado no atendimento e cuidado da terceira idade. Além disso, o prefeito concluirá obras de infraestrutura, construíra restaurantes populares e feiras cobertas em todas as regiões da cidade.

“Todas as obras feitas pela prefeitura de Anápolis, de hoje até o meio do ano que vem, terão a digital do governo de Goiás, por meio desse convênio”, asseverou.

Mais cedo, Roberto e Marconi deram início à transposição de águas do Rio Capivari para o Ribeirão Piancó, obra em que serão aplicados R$ 3,8 milhões por meio da Saneago. Outros R$ 103 milhões serão liberados para a construção de nova estação de captação de água no Rio Capivari e a ampliação da Estação de Tratamento de Água de Anápolis.

“Quando assumi a prefeitura, o governador me perguntou qual era a demanda de Anápolis mais urgente. Eu disse ‘água, água, água’. E ele, prontamente, garantiu que o problema seria resolvido. E hoje, começamos a resolver o deficit do abastecimento de água”, comemorou.

Roberto Naves fez questão de agradecer, ainda, o correligionário e deputado federal Jovair Arantes pelo trabalho “incansável” na Câmara. “Anápolis tem R$ 10 milhões do governo estadual, R$ 10 milhões da bancada goiana e ainda recursos próprios porque fizemos nosso dever de casa com a redução de despesas e ajuste fiscal”, destacou.

Outro ponto importante do discurso do prefeito foi com relação à segurança pública. De acordo com ele, há uma agenda marcada entre a prefeitura, o poder Judiciário e o Ministério Público para audiência com o próprio governador e o secretário Ricardo Balestreri.

Participaram da solenidade o vice-governador José Eliton (PSDB); os deputados federais Jovair Arantes (PTB) e Alexandre Baldy (Podemos); o deputado estadual Carlos Antônio (PSDB); o presidente da Saneago, Jalles Fontoura (PSDB); e autoridades locais.