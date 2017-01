Roberto Naves adianta negociações com empresa de coleta de lixo e afasta risco de paralisação

Gestão repassou valor para pagamento da folha de funcionários. Dívida total com consórcio é de mais de R$ 23 milhões

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves (PTB), tem adiantado as negociações com o Consórcio GC Ambiental, responsável pela coleta de lixo na cidade. Na última semana, a empresa enviou à nova gestão documento em que apontava uma dívida de mais de R$ 23 milhões a ser quitada pela administração municipal, o que colocava em risco a manutenção do serviço.

Em entrevista ao Jornal Opção neste sábado (14), o gestor informou que continua apurando, junto a sua equipe, os meios para quitar o débito, mas ressalva que, neste momento, sua maior preocupação é com as atuais finanças da prefeitura e com a folha de pagamento dos servidores públicos.

Na última sexta-feira (13), alguns funcionários que fazem a varrição das ruas de Anápolis chegaram a ameaçar cruzar os braços devido à falta de pagamento. Segundo o prefeito, entretanto, a prefeitura adiantou quantia para quitar a folha de pagamento referente ao mês de dezembro, com vencimento no último dia 6, afastando o risco de paralisação do serviço. A previsão é que o salário caía ainda neste sábado.

“O que fizemos foi adiantar um pouco de dinheiro para pagar a folha de pagamento e, ao que tudo indica, vamos conseguir manter o serviço normalmente na cidade, sem risco de paralisação”, explicou.

Sobre o total do rombo deixado pela administração anterior, Roberto Naves ainda prefere ser cauteloso, mas adianta à reportagem que deve apresentar até o próximo dia 20, em números fechados, todas as dívidas herdadas pela gestão. “Mas, enquanto isso, estamos mantendo todos os serviços em dia. A prefeitura está funcionando”, garantiu.