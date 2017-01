Roberto Balestra diz que deputados do PP devem apoiar Jovair Arantes

Mesmo com decisão da sigla a favor da reeleição de Rodrigo Maia, parlamentar garante que parte da bancada do partido irá compor com o goiano

O PP decidiu selar nesta quinta-feira (26/1) o apoio à reeleição de Rodrigo Maia (DEM) à presidência da Câmara Federal. O suporte é considerado um dos mais importantes até agora, uma vez que a legenda tem uma das maiores bancadas da Casa.

A decisão, entretanto, não deve garantir os votos dos 46 parlamentares do partido. É o que garante o deputado de Goiás pelo PP, Roberto Balestra. O parlamentar, que já havia se manifestado a favor de Jovair em outras ocasiões, disse, em entrevista ao Jornal Opção, que parte da bancada do partido segue fechada com o goiano.

“Ele é minha opção e a executiva do partido sabe disso. Eu e muitos outros deputados do PP irão votar em Jovair. Ele é a melhor opção”, argumentou Balestra.

Assim como o pepista, outros deputados goianos cujos partidos também anunciaram apoio a Maia podem contrariar a executiva nacional e votar em Jovair. É o caso de Magda Mofatto, do PR, e de Heuler Cruvinel e Thiago Peixoto, ambos do PSD.